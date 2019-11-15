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Hatay'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 20:58 | Son Güncelleme

Hatay'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Hatay'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Antakya-Yayladağı kara yolu Harbiye mevkisinde, arkasında römork bulunan 31 ZH 026 plakalı traktör, 31 DM 250 ve 31 EB 628 plakalı otomobiller ile 31 S 0057 plakalı içi boş öğrenci servisi çarpıştı.

Zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Antakya-Yayladağı kara yolu bir süre sonra tekrar açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Kaza Zincirleme

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