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Hatay'daki balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 12:28 | Son Güncelleme

Valilik: - "Asi Nehri'nin denize dökülen kısmında üreyen balıkların ani değişen fiziksel koşullara uyum sağlayamadığı için toplu ölüm hadisesinin gerçekleştiği değerlendirilmektedir"

Hatay Valiliği, Samandağ ilçesindeki Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada yaşanan balık ölümlerinin değişen fiziksel koşullara uyumsuzluktan kaynaklandığının değerlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samandağ ilçesi sahil bölgesinde yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri ekipleri tarafından alınan numunelerin Gaziantep Kontrol Laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

Toplu balık ölümlerinin nedenine yönelik araştırmanın sonuçlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan laboratuvar incelemesi neticesinde balık ölümlerine neden olabilecek herhangi bir fabrika atığı veya zehirli kimyasal bulgusuna rastlanılmadı. Çeşitli nedenlerle Asi Nehri üzerinde oluşturulan bentlerde biriken sularda yüksek miktarda atık su, gübre ve tarım ilacı kalıntısı bulunması nedeniyle nehir suyunda oksijen seviyesinin düşmesi, bentlerin açılması sonrasında az miktarda su içinde üreyen yavru balıkların aniden, yüksek oranda farklı sıcaklığa sahip ve düşük oksijenli suya maruz kalması sebebiyle Asi Nehri'nin denize dökülen kısmında üreyen balıkların ani değişen fiziksel koşullara uyum sağlayamadığı için toplu ölüm hadisesinin gerçekleştiği değerlendirilmektedir."

Samandağ ilçesindeki Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada 22 Eylül'de çok sayıda balığın ölümü üzerine inceleme başlatılmıştı.

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