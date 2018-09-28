Hatay'daki FETÖ operasyonu

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 7 kişi ile bir emekli şoför, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "mahrem yapılanmasında" yer alan, TSK'nın içine sızmış örgüt mensuplarının tespit edilebilmesi için 26 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4'ü astsubay, 3'ü uzman çavuş ve biri emekli şoför olmak üzere 8 şüphelinin, savcılıktaki sorguları tamamlandı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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