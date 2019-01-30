Hatay’daki kadın cinayeti

Hatay’da temizlik işçileri tarafından bir çuval içerisinde ölü olarak bulunan kadının zanlılarının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 01.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Caddesi, Asi Nehri kenarında bulunan çöp konteynerinde çuval içerisinde, kimliği belirsiz bir kadın cesedinin temizlik görevlilerince bulunduğu, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, olay yeri inceleme ekibinin olay yerinde suç delillerini toplaması, ölenin kimliğinin tespit edilmesi ve olayın şüpheli veya şüphelilerinin tespit edilerek yakalanması konusunda kolluk birimlerine gerekli talimatların verildiği belirtildi.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı nezaretinde ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yapıldığı hatırlatılarak, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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