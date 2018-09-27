Hatay'daki mezarlıklarda Suriyeliler için ayrı bölüm

Ersin ERCAN- Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınıp, Hatay'a yerleşen Suriyelilerin cenazelerini defnetmesi için belediyeye ait mezarlıklarda ayrı bölümler oluşturuldu. Şimdiye kadar sınır ilçesi Reyhanlı'daki mezarlıkta 2 bin 348, Yayladağı'ndaki mezarlıkta ise 491 Suriyelinin cenazesi bu mezarlıklarda toprağa verildi. Suriye sınırındaki İdlib'e komşu Hatay, ülkede 7 yıldır süren iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınan mültecilerin yoğun olarak yaşadığı kent oldu. Hatay'da yaklaşık 500 bin Suriyelinin yaşamını sürdürdüğü belirtildi. Suriyelilerden 100 bini, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın da bulunduğu Reyhanlı ilçesinde barınıyor. Reyhanlı'da, kent genelinde olduğu gibi Suriyelilerin Türk toplumuna entegrasyonu için birçok çalışma yürütülüyor. SURİYELİLERİN UYUMU SAĞLANIYOR Kentte, özellikle sağlık, eğitim ve din hizmetleri konularında önemli adımlar atıldı. Suriyeli öğrenciler için geçici eğitim merkezleri kuruldu. 15 bin 300 Suriyeli öğrenciden 5 bin 300'ü, geçici eğitim merkezlerinde, diğerleri de Türk öğrencilerle aynı okullarda bu sene ders başı yaptı. Geçici eğitim merkezlerinde bu yıl 4'üncü, 7'nci, 8'inci, 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri eğitim görüyor. İlçede geçen yıl 26 olan geçici eğitim merkezi sayısı ise bu sene 16'ya düştü. 2 yıl içinde kademeli geçişle geçici eğitim merkezlerindeki tüm öğrencilerin Türk okullarına geçişinin sağlanacağı belirtildi. Öte yandan Suriyelilerin ibadetlerini yapabilmek için kurduğu dernekler aracılığıyla açtığı 14 mescit ise kapatıldı. Buralarda ibadet eden Suriyelilerin, camilerde Türklerle birlikte ibadetlerini yapması sağlandı. MEZARLIKTA AYRI BÖLÜM Suriyelilerin Türk toplumuna entegrasyonu için bu çalışmalar yapılırken, kentte yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise sınır ilçeleri Reyhanlı ve Yayladağı'nda, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezarlıklarda oluşturulan ayrı alanlarda toprağa verildi. Kent genelinde çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden Suriyelilerden 2 bin 348'i, belediyeye ait Reyhanlı Asri Mezarlığı'na, 491'i de yine belediyeye ait Yayladağı Asri Mezarlığı'nda ayrı bölümlerde defnedildi. Reyhanlı Asri Mezarlığı'nda, Suriyeliler için ayrılan bölümde yer kalmadığı, bundan sonraki cenazelerin yine belediyeye ait Bayır Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi. Kentte yaşamını yitiren birçok Suriyelinin cenazesinin ise yakınları tarafından memleketlerine götürülerek, defnedildiği öğrenildi.

