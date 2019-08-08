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Hatay'daki mozaik sanatını dünyaya tanıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, kurduğu mozaik atölyesinde yaptığı çalışmalarla Ahmet Önder Çift, kentteki kültürü dünyanın dört bir yanına tanıtıyor. Çift, Hatay'ın kültürüne ve mozaik sanatına katkı sağlıyor.

Hatay'daki mozaik sanatını dünyaya tanıtıyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, kurduğu mozaik atölyesinde yaptığı çalışmalarla Ahmet Önder Çift, kentteki kültürü dünyanın dört bir yanına tanıtıyor. Çift, Hatay'ın kültürüne ve mozaik sanatına katkı sağlıyor.
Reyhanlı'da kurduğu atölyede, doğal renkli taşları kullanarak sanatsal figürler ortaya çıkaran Ahmet Önder Çift, Hatay'daki kültürü ve mozaiği dünyanın her yerine ulaştırmaya çalışıyor. Çift, el emeği ile yaptıkları çalışmalar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı padişahları, doğa ve çiçek resimleri ile Yunan mitolojisinden eserler ortaya çıkardıklarını belirtti.
Atölyesinde Suriyelilerin de bulunduğu ekiple çalıştıklarını söyleyen Çift, "Doğal renkli mozaik taşlarını bir araya getiriyoruz. Ortaya sanatsal eserler çıkıyor. Müşterilerin istek ve taleplerini de değerlendiriyoruz. Hatta Yunan anatomisinden figürlerin yer aldığı eserleri müşterilerimizin talebi doğrultusunda mozaikle resmederek sanata dönüştürüp topluma kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.
'YURT DIŞI VE YURT İÇİNDEN TALEP VAR'
Otel, motel, restoranlarda, evlerde duvarlara, havuz kenarında, şömine altlarında, yani insanların hayal edebilecekleri her yerde kullanmak üzere çeşitli sanat eserleri yaptıklarını anlatan Çift, aralarında, Fransa, Almanya, Dubai, Avustralya, Ürdün olmak üzere birçok ülkeye mozaikle süslü eserler gönderdiklerini belirterek, "Yurt içinde de Antalya, Mersin, Hatay'ın ilçeleri de olmak üzere çeşitli kentlere de gönderiyoruz. Çalışmalarımız doğadan esinlenilmiş şekillerden oluşuyor. Çalışmalarımız arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı Padişahları, insanların şahsi ve aile fotoğrafları, manzara, Yunan mitolojisinden eserler, hayvan figürleri, manzara, çiçek resimleri var" diye konuştu.
'HATAY'IN KÜLTÜR VE SANATINA KATKI OLSUN'
Kurdukları atölyede, çalışanlarının geçimlerine destek olduklarını sözlerine ekleyen Çift, şöyle konuştu:
"Amaç, Hatay'ın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak, Hatay'ın mozaik sanatını yaygınlaştırmak, kültüre sanata katkı sağlamak. Çok sevdiğimiz sanat işimizi zevkle ve hayranlıkla yapıyoruz. Uzun yıllar yapmaya devam edeceğiz ve bizden sonrakilere de miras olarak bırakmayı hedefliyoruz."

FOTOĞRAFLI

Hatay'daki mozaik sanatını dünyaya tanıtıyorHatay'daki mozaik sanatını dünyaya tanıtıyorHatay'daki mozaik sanatını dünyaya tanıtıyorHatay'daki mozaik sanatını dünyaya tanıtıyor

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