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Hatay'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

Antakya ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 35 hektar alan zarar gördü

Hatay'daki orman yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Kisecik Mahallesi Radar mevkisi ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edildiğini söyledi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangının dün büyük ölçüde kontrol altına alındığını anımsatan Altındaş, "Yangın gece boyu süren çalışmalarla tamamen kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 35 hektarlık ormanlık alanımız zarar gördü." dedi.

Altındaş, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Hatay'da orman yangını

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Antakya hatay Kontrol altına alındı orman yangını

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