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Hatay'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

Erzin ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor

Hatay'ın Erzin ilçesinde dün akşam çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Küllü Yaylası eski çalılık mevkisindeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için söndürme ekipleri çaba sarf ediyor.

Yangına 3 helikopter, 1 uçak, 30 arazöz, 4 dozer, bir greyder, 10 su tankı, 5 teknik eleman ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığını söyledi.

Alandaki yangını çevrelediklerini ve şu an için yaklaşık 15 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Ketmen, yangını kısa sürede kontrol altına alıp soğutma faaliyetlerine geçeceklerini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzin hatay orman yangını

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