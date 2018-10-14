Hatay'daki orman yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi Kaledibi mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın halen devam ediyor. Yüksek kesimlerdeki yangına 4 helikopter, bir uçak, 25 arazöz, 2 dozer, bir greyder, 10 su tankı ve 150 işçiyle müdahale ediliyor.
Jandarmanın da geniş güvenlik aldığı bölgede, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmaları için su takviyesi yapıyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, 15-20 hektar alanda etkili olan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirterek, "Yangın yüzde seksen kontrol altına alındı. Derin vadiler olması nedeniyle yol çalışması yapmakta zorlanıyoruz. En kısa sürede tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!
İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!
Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum