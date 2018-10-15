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Hatay'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 09:30 | Son Güncelleme

Dörtyol ilçesindeki yangında 25 hektarlık alan zarar gördü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi Kaledibi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle önceki gün çıkan orman yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 25 hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, yangına 4 helikopter, 1 uçak, 25 arazöz ve 150 işçiyle müdahale edildiğini belirtti.

Yangının sarp bir arazide çıktığını hatırlatan Ketmen, bölgede etkili olan sis dolayısıyla da hava araçlarının müdahalede zorlandığını, ekiplerin uzun ve özverili çalışmalarıyla kontrol altına aldığını bildirdi.

Ketmen, bölgede soğutma çalışmasının sürdüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
25 hektar hatay orman yangını

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