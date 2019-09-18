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Hatay'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 01:31 | Son Güncelleme

25 farklı noktada çıkan orman yangının 24'ü kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 farklı noktada çıkan orman yangınının 24'ü kontrol altına alındı.

ilçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkilerinde 25 farklı noktada aynı anda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre illerden de gelen 40 arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi ve 250 personel ekip sevk edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 24 noktadaki yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Ketmen, yangının çıkış nedenini henüz belirleyemediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Antakya hatay orman yangın

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