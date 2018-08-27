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Hatay'daki orman yangını 37 saatte söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

HATAY'ın Antakya ilçesinde cumartesi günü çıkan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını, 37 saat sonra söndürüldü.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'ın Antakya ilçesinde cumartesi günü çıkan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını, 37 saat sonra söndürüldü. Alevlerin sardığı 30 hektar ormanlık zarar gördü. Antakya'ya bağlı Kisecik Mahallesi radar mevkisinde, 25 Ağustos cumartesi günü saat 22.00'de, kaçak avlanan kişinin yaktığı ateşten çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürde büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın, bugün saat 11.00'de söndürüldü. Yaklaşık 37 saat sonra kontrol altına yangında, 30 hektar ormanlık zarar gördü. Yangının sarp bölgede çıkmasının ekiplerin işini zorlaştırdığını kaydeden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, "Yangının etki alanının genişlemesine izin vermeden, özverili çalışmayla yangın, tamamen kontrol altına alınarak, söndürüldü. Alevler, yaklaşık 30 hektarlık alana zarar verdi" diye konuştu.

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