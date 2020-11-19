HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

19.11.2020 23:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde çıkan çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Cırtıman ve Düğünyurdu köylerinin kesiştiği noktada çıkan orman yangınında Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 3 hektarlık alanın kül olduğu yangınla ilgili olarak Cumhuriyet başsavcılığının soruşturma başlattığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Hastane önünde çıplak adam paniği! Açıklama geldiHastane önünde çıplak adam paniği! Açıklama geldi
Görüntüleri tekrar izlediklerinde dehşete kapıldılar! Görüntüleri tekrar izlediklerinde dehşete kapıldılar!
1/

En Çok Okunan Haberler

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

19 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

19 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Bahçelievler'deki tekstil atölyesi böyle patladı

Tekstil atölyesi böyle patladı!

Bülent Arınç'tan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Yol istediği sürücünün saldırısına uğradı

Dehşet anları! Yol istedi, saldırıya uğradı

İstanbul'da hastane önünde çıplak adam paniği! Açıklama geldi

Hastane önünde çıplak adam paniği! Açıklama geldi

Son dakika: Hatay'da orman yangını! Müdahale ediliyor

Hatay'da orman yangını! Müdahale ediliyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.