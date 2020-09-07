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Hatay’daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay’daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ballıöz mevkisinde yangını koordine etme çalışmalarını sürdürüyor.
İki gün önce öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını iki defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik ve Karlısu mahalleleri mevkisine de ulaşan alevler, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dün akşam saatlerinde Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bölgede yangını koordine etme çalışmalarını sürdürüyor.
Bakan Pakdemirli daha sonra helikopterle alanı incelemeye çıktı.

Hatay’daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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