Hatay’daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Hatay’ın Payas ilçesi kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. Piknikçi ateşinden çıktığı değerlendirilen yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Amanos Dağları eteklerinde bulunan Sincan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda piknikçi ateşinden orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ettiklerini, kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına geçildiğini açıkladı. Ketmen, yangında 2 hektarlık bitki örtüsü şeklindeki ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

