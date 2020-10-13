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Hatay’daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 16:22 | Son Güncelleme

Hatay’da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.9 Ekim’de Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangınıyla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.K.

Hatay’da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
9 Ekim’de Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangınıyla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.K. ve H.D. adlı 2 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen iki zanlı savcı tarafından sorgulandı. Savcı, şahısları tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan 2 zanlı da tutuklandı.

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