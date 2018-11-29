Hatay'daki 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması 15 gün uzatıldı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırında bulunan bazı alanlarındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının 15 gün uzatıldığı bildirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, özel güvenlik bölgesinde yaşayanlar dışında, alana her türlü araç ve insan girişinin kolluk makamlarınca verilen izinler haricinde yasaklandığı belirtildi. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarda basın mensuplarının görüntü almalarının, röportaj ve yayın yapmalarının da kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı aktarılan açıklamada, geçici özel güvenlik bölgesi içinde kalan tarım arazilerinde tarla sahiplerinin gübreleme ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için bölgeye girişlerine gün doğumundan batımına kadar kaymakamlıklarca sınır birlik komutanlarıyla koordineli izin verileceği kaydedildi.

