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Hatay’daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 14:20 | Son Güncelleme

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bombalı aracın patlaması sonucu araçta bulunan 3 kişi öldü.Reyhanlı ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde park halinde bulunan otomobilde, bugün saat 13.00 sularında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bombalı aracın patlaması sonucu araçta bulunan 3 kişi öldü.
Reyhanlı ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde park halinde bulunan otomobilde, bugün saat 13.00 sularında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlama yüzünden çevrede korku ve paniğe neden olan olayın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan ve Suriyeli oldukları tahmin edilen 3 kişinin yanarak can verdiği öğrenildi.
Patlamanın meydana geldiği noktanın Reyhanlı Kaymakamlığı’na yaklaşık 750 metre uzaklıkta olduğu belirtilirken Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Araçtaki patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi" açıklamasını yaptı.

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