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Hatay'daki pompalı saldırıda ölü sayısı 4’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

​HATAY'da, kardeşiyle evliliğine onay verilmeyen amcasının kızı Bilem Doğru (23) ile ağabeyi İbrahim Doğru (33) ve nişanlısı Mahmut Şaban Afsal'ı (28) öldüren Nihat Doğru'nun ağır yaraladığı Kerime Afsal da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'daki pompalı saldırıda ölü sayısı 4’e yükseldi

Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)- ​HATAY'da, kardeşiyle evliliğine onay verilmeyen amcasının kızı Bilem Doğru (23) ile ağabeyi İbrahim Doğru (33) ve nişanlısı Mahmut Şaban Afsal'ı (28) öldüren Nihat Doğru'nun ağır yaraladığı Kerime Afsal da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 4'e yükselirken, kaçan Nihat Doğru her yerde aranıyor.​
Karaali Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre Nihat Doğru, 3 ay önce kuzeni Bilem Doğru'yu erkek kardeşine istedi. Ancak Bilem Doğru ve ailesi bu isteği geri çevirdi. İki aile arasında dargınlık başladı. Bilen Doğru, bir süre sonra Mahmut Şaban Afsal ile nişanlandı.
Nişandan haberdar olan Nihat Doğru, önceki akşam pompalı tüfek ile kuzenlerinin evini bastı. Nihat Doğru, önce evin arka penceresinden ardından da giriş kısmından içeriye art arda ateş etti. Saldırıda düğün hazırlığı yapan Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru ve genç kızın nişanlısı Mahmut Şaban Afsal hayatını kaybetti. Saldırıda ağır yaralanan Bilem Doğru'nun anne-babası ile damadın annesi Kerime Afsal, çağrılan ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırgan Nihat Doğru ise kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Damat Mahmut Şaban Afsal'ın annesi Kerime Afsal, bugün tedavi altında tutulduğu hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, olaydan sonra kaçan Nihat Doğru'yu bulmak için emniyet güçleri aramalarını sürdürüyor.

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Hatay'daki pompalı saldırıda ölü sayısı 4’e yükseldiHatay'daki pompalı saldırıda ölü sayısı 4’e yükseldiHatay'daki pompalı saldırıda ölü sayısı 4’e yükseldiHatay'daki pompalı saldırıda ölü sayısı 4’e yükseldi

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