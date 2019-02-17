HABER

Hatay'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 15:48 | Son Güncelleme

Tahtaköprü Barajı'ndan yapılan su tahliyesinin etkisiyle Amik Ovası'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor

Hatay'da, son haftalardaki yağış nedeniyle Tahtaköprü Barajı'ndan yapılan su tahliyesinin etkisiyle Amik Ovası'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Kentte bir süredir etkili olan yoğun sağanak nedeniyle Antakya, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinin Amik Ovası içerisinde bulunan bazı mahallerini su bastı. Evleri su altında kalan vatandaşlar da evlerini terk ederek başka yerlere taşınmak zorunda kaldı.

Yağışlar nedeniyle Tahtaköprü Barajı'ndan yapılan su tahliyesinin etkisiyle bölgedeki su seviyesinin de yükseldiği gözlendi.

Bu arada, bazı mahallelerde de çok sayıda yılan görülmeye başlandığı belirtildi.

Reyhanlı ilçesinde bağlı Karacanlık Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Döner, yaptığı açıklamada, yağışlardan ve barajlardaki su tahliyesinden dolayı evinin ve ahırının su altında kaldığını söyledi.

Döner, evine ulaşımını ancak traktör veya salla sağlayabildiğini belirterek, zararının çok fazla olduğunu kaydetti.

Son günlerde çevrede çok fazla sayıda yılan da gördüklerini ifade eden Döner, "Yılanlar suların yükselmesi ve baraj kapakların açılmasıyla birlikte geldi. Çocuklar yılanları gördüğünde bilmedikleri için balıkların geldiğini sanıyor. sonradan yılan olduğunu anlayınca korkuyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Orhan Karacanlık ise su baskını ve çevrede görülen yılanlar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

PARTNERİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararlarıİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararları
Güneşli havada tatilciler Gölcük Tabiat Parkı’na akın ettiGüneşli havada tatilciler Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti
Küçükçekmece'de patlayan su borusu merakıKüçükçekmece'de patlayan su borusu merakı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amik Ovası hatay sağanak

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldılar

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.