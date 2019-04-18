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Hatay'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 00:40 | Son Güncelleme

Antakya ve Defne'de araçlar sel sularına kapıldı - Ev ve iş yerlerini su bastı, bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı

Hatay'ın Merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki sağanak nedeniyle araçlar sel sularına kapıldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte etkili olan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Antakya ilçesinin merkez Şirince Mahallesi'nde park halindeki çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Araçlarda maddi hasar oluşurken, bazı evlerin bodrum katlarını da su bastı.

Bölgedeki bir bahçe duvarı çöktü, ağaçlar yola devrildi.

Defne ilçesinde birçok cadde sular altında kaldı. Defne-Antakya kara yolunun bir şeridi su birikintileri nedeniyle trafiğe kapatıldı. Araçların suda kaldığı görüldü.

Bazı evlerin su basarken Samandağ ilçelerinde de sel suları bir ahırın çökmesine neden oldu. Ahırdaki bir inek telef oldu.

İtfaiye, karayolları ve belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antakya defne hatay sel

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