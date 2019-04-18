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Hatay'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 14:05 | Son Güncelleme

Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde yağış nedeniyle hasar gören alanlarda onarım ve temizlik çalışması başlatıldı

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle hasar gören alanlarda onarım ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde iki gündür etkili olan yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesine yönelik Hatay Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken moloz, çamur ve çöpleri iş makineleriyle temizliyor.

Çöken yolların onarımını da yapan ekipler, sel sularına kapılarak zarar gören araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasında da görev alıyor.

Öte yandan, Samandağ ilçesinde su altında kalan meyve bahçelerindeki zararın tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma Hatay sağanak

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