Hatay'daki şiddetli yağış ve su baskını

"Yaşanan sel felaketinin boyutlarını da düşünerek bölgeyi, afet bölgesi kapsamına bir an önce alın. Çiftçimizin borçlarını erteleyin. SGK primlerini ve vergi ödemelerini 6 ay devlet karşılasın. Üreticinin zararlarını karşılamak üzere destek ödemeleri yapılsın. Özellikle altyapısı zarar gören tüm belediyelerimize, parti ayrımı yapılmaksızın acil yardım fonunda destek ödemesi yapılsın. Bu sel felaketinin bir daha yaşanmaması için barajlarımızda gerekli önlemler alınsın. Bu sel, yaşanan son felaket olsun. Bunu bir fırsata çevirelim ve köklü çözümler getirelim."



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