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Hatay'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

İskenderun ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada yaralananlardan biri yaşamını yitirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde husumetli iki aile arasında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgada yaralananlardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında 27 Ağustos'ta Aşkarbeyli Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden, durumu ağır olan Mustafa Y, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumları hafif olan diğer 3 yaralının tedavisinin ise İskenderun Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Hakan Y'nin yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerinin başlattığı çalışmalar da sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

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hatay iskenderun Silahlı kavga

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