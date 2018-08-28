Hatay'daki silahlı saldırı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 zanlı gözaltına alındı.

Üç gün önce Güzelburç Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde seyreden bir otomobile çapraz ateş açılması sonucu Yusuf O'nun hayatını kaybettiği, araçtaki 5 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili inceleme başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaya karıştığı belirlenen ve bir adreste saklanan O.S.H, A.H, H.İ, A.H, Y.B, D.A. ve A.H'yi yakaladı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs ile kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı tespit edilen 2 ruhsatsız av tüfeği ile bir ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait bir miktar mermi ele geçirildi.

