Hatay'daki silahlı saldırı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Dört gün önce Güzelburç Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde seyreden bir otomobile çapraz ateş açılması sonucu Yusuf O'nun hayatını kaybettiği, araçtaki 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan O.S.H, A.H, H.İ, A.H, Y.B, D.A. ve A.H'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan O.S.H, D.A, A.H ve Y.B. tutuklandı, diğer 3 zanlı ise serbest bırakıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dört gün önce bir otomobile çapraz ateş açılması sonucu 1 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmış, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

