Hatay'daki silahlı saldırı

HATAY(AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Esentepe Mahallesi'nde dört gün önce bir pastanenin önünde duran Muhammet Emre Özçelik (19) ve Ahmet Ak'ın otomobilden ateş açılması sonucu yaralandıkları saldırıyla ilgili İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda B.Y. ve V.Y. kardeşler gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada sahte kimlik ve ehliyet çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

