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Hatay'daki su baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 19:42 | Son Güncelleme

Vali Rahmi Doğan, Hatay Havalimanı güzergahında su altında kalan yolu inceledi, kentteki son durumla ilgili toplantı gerçekleştirdi - Doğan: "Verilen teknik bilgiler ve ortadaki realite büyük bir taşkın riski olmadığını göstermektedir"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte şiddetli yağışın olumsuz etkilerinin görülmesiyle ilgili, "Verilen teknik bilgiler ve ortadaki realite büyük bir taşkın riski olmadığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan Hatay Havalimanı yolunda su altında kalan bölümde incelemelerde bulundu.

Sular altında kalan kara yolunun tek şeridinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Doğan daha sonra havalimanına geçerek burada kentteki son durumla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

DSİ 63. Şube Müdürü Mehmet Ekinci'nin Amik Ovası'nda biriken su, birikmenin nedenleri ve bununla ilgili olarak yürütülen çalışmalarla ilgili sunumuyla başlayan toplantıda, bölgeye son 77 yılın yağış ortalamasının iki katı yağış düşmesine rağmen havalimanında seferleri aksatacak herhangi bir sorun olmadığı vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin 100 bin dönümlük alanda oluşan ürün hasarını belirleme çalışmalarının sürdüğü, oluşabilecek bir riski ortadan kaldırmak amacıyla iki evin tahliye edildiği kaydedildi.

Hatay Valisi Doğan da toplantı sonunda yaptığı konuşmada, gerekli tüm tedbirlerin alındığını, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk için de bütün birimlerin teyakkuz içinde olduğunu belirtti.

AFAD İl Müdürlüğünün 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiğinin altını çizen Doğan, "Bugünkü toplantımızın amacı, konuyla ilgili yapılan çalışmaları birlikte değerlendirmek ve varsa bir aksaklık ona müdahil olmaktı. Verilen teknik bilgiler ve ortadaki realite büyük bir taşkın riski olmadığını göstermektedir. En olumsuz senaryonun da dahil olduğu her ihtimali göz önüne alarak kurum ve kuruluşlara gerekli talimatları vermek suretiyle mevcut koordinasyonu güçlendirdik.'' ifadesini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Sebahat Özgürsoy Çelik'in yanı sıra ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

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Amik Ovası

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