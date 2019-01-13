Hatay'daki su baskını

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte şiddetli yağışın olumsuz etkilerinin görülmesiyle ilgili, "Verilen teknik bilgiler ve ortadaki realite büyük bir taşkın riski olmadığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan Hatay Havalimanı yolunda su altında kalan bölümde incelemelerde bulundu.

Sular altında kalan kara yolunun tek şeridinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Doğan daha sonra havalimanına geçerek burada kentteki son durumla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

DSİ 63. Şube Müdürü Mehmet Ekinci'nin Amik Ovası'nda biriken su, birikmenin nedenleri ve bununla ilgili olarak yürütülen çalışmalarla ilgili sunumuyla başlayan toplantıda, bölgeye son 77 yılın yağış ortalamasının iki katı yağış düşmesine rağmen havalimanında seferleri aksatacak herhangi bir sorun olmadığı vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin 100 bin dönümlük alanda oluşan ürün hasarını belirleme çalışmalarının sürdüğü, oluşabilecek bir riski ortadan kaldırmak amacıyla iki evin tahliye edildiği kaydedildi.