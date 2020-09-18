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  4. Hatay’daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Hatay’daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 13:33 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında bin 890 adet Captagon uyuşturucu hap, 1 kilo 186 gram takoz esrar ele geçirildi.

Hatay’daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında bin 890 adet Captagon uyuşturucu hap, 1 kilo 186 gram takoz esrar ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ele geçirilen haplardan Türkiye haritası oluşturuldu, üzerine ‘Arven Mavi Vatan’ yazıldı.
Edinilen bilgiye göre, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Belen ilçesi E-91 karayolu üzerinde İ.E. ve M.B. isimli şahısların içerisinde bulundu araçta dedektör narkotik köpeği Arven eşliğinde yapılan aramada bin 890 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Reyhanlı ilçesinde de M.H. ve M.S.C. isimli yabancı uyruklu şahısların yapılan üst aramasında 6 parça halinde toplam 1 kilo 186 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay’daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

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