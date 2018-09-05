Hatay'daki yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, gece geç saatlerde kontrol altına alındı. 8 arazöz, 4 su tankı, 5 itfaiye aracı ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının tarihi Vespasianus-Titus Tüneli'ne yakınında başladığını, ekiplerin özverili çalışmalarıyla tarihi alana sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi.
Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Ketmen, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
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