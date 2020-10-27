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Hatay’daki yangın etkisini artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 21:44 | Son Güncelleme

Hatay’daki çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle tekrar şiddetlendi.

Hatay’daki çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle tekrar şiddetlendi. Bakan Pakdemirli’nin de takipte bulunduğu noktada yükselen alevler sonrası Azganlık Mahallesi kısmen boşaltıldı.

İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddetiyle yeniden alevlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yangını koordine ettiği alanda yükselen alevler sonrası Azganlık Mahallesi kısmen boşaltıldı. Alevlerin yükseldiği alanda insanlar araçlarıyla ve koşarak kaçarken, Bakan Pakdemirli de ekibiyle birlikte alandan hızlı bir şekilde ayrıldı. Çok sayıda itfaiye aracı ve ekibi de yangının evlere ulaşmaması için Azganlık mevkiinde söndürme çalışmaları başlattı.

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