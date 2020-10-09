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Hatay’daki yangın farklı noktalara sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 15:14 | Son Güncelleme

Hatay’ın Belen ilçesinde trafo patlaması sonucu çıkan orman yangını farklı noktalara sıçradı.

Hatay’ın Belen ilçesinde trafo patlaması sonucu çıkan orman yangını farklı noktalara sıçradı. Yangına müdahale sürüyor.
Belen ilçesine bağlı Sarımazı mevkisinde trafo patlaması nedeniyle sabah saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Yangın İskenderun’daki kimyasal maddelerin depolandığı antrepoya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangına müdahale eden Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, çevre şehirlerdeki orman işletme ekipleri ile beraber Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ilçe belediyeleri de destek veriyor. Yangına rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor. Ekipler alevleri, karadan müdahale ile kontrol altına almaya çalışıyor. Ayrıca yerleşim noktalarını da tehdit eden yangın sonrası bir çok evin boşaltıldığı öğrenildi.
Alevlerin karayoluna yakın alanda olması nedeniyle Belen-İskenderun karayolu araç trafiğine kapatıldı. Özellikle dorsesi yüklü olan tırlar Belen ilçesi girişlerinde durduruldu.

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