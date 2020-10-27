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  4. Hatay’daki yangında annenin "Çocuklarımı çıkarın" feryadı

Hatay’daki yangında annenin "Çocuklarımı çıkarın" feryadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine de sıçradı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine de sıçradı. Yangına müdahale sürerken, bir kadın güvenlik kontrolü gerçekleştiren jandarma ekiplerine "Çocuklarımı çıkarın" diye feryat etti.
Yangın, ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi Akarca mevkinde çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın sonrası birçok ev alevlerin arasında kaldı. Jandarma ekipleri mevki girişinde güvenlik önlemi aldı. Tahliye edilen noktaya kimseyi geçirmeyen jandarma ekiplerinin yanına gelen bir kadın "Çocuklarımı çıkarın" diye ağlayarak feryat etti.
Bu durum üzerine olay noktasında ekiplerin tahliyeye devam ettiğini vurgulayan jandarma personeli, "Sizin aileniz bizim ailemiz, ekip arkadaşlarımız onları alıyor" diyerek kadını teselli etti.
Diğer yandan, kontrol yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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