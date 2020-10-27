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  4. Hatay’daki yangında evleri yanmasın diye gözyaşlarıyla dua ettiler

Hatay’daki yangında evleri yanmasın diye gözyaşlarıyla dua ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 22:28 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını yeniden alevlendi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını yeniden alevlendi. Alevler Sarıseki mevkinde bulunan yerleşim yerlerine ulaştı. Evlerine ulaşan yangını gözyaşlarıyla izleyen vatandaşlar dua etti.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddetiyle yeniden alevlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yangını koordine ettiği alanda yükselen alevler sonrası Azganlık Mahallesi kısmen boşaltıldı. Diğer yandan alevlerin etkisini artırdığı Sarıseki Mahallesi’nde ise iki ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği yangını gözyaşları arasında izleyen vatandaşlar evleri yanmasın diye dua etti.
Yangına çeşitli bölgelerden de gelen çok sayıda arazözle müdahale sürüyor.

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