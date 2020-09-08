HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’daki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Hatay’daki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 14:33 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çeşitli noktalardan yangın takibini sürdürüyor.
Cumartesi günü öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını 2 defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Yangın söndürme çalışmalarını koordine etmek için Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son olarak Kisecik Radar Bölgesine giderek incelemelerini sürdürdü.
Diğer yandan, yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan hızlı müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sınav saat kaçta?Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sınav saat kaçta?
1/
En Çok Okunan Haberler
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Herkesin içinde kucağına oturup...
Herkesin içinde kucağına oturup...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
İlginizi Çekebilir
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Diğer Haberler
İstanbul'da kaçırılan iş adamı dehşet anlarını anlattı
Her satırı korkunç: Saatlerce işkence altındaydım
Nevşin Mengü Olay TV ile anlaştı: İmzayı attım
Nevşin Mengü Olay TV ile anlaştı: İmzayı attım
Araba kullanırken maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası ne kadar? Maske takmanın zorunlu olduğu yerler!
İş yerinde ve araba kullanırken maske takmak zorunlu mu?
Dünyada bir ilk! Çift antikorlu koronavirüs tanı kiti ÇOMÜ’de geliştirildi
Koronaya karşı büyük başarı! Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı
Termal villaya fuhuş operasyonu: 2’si kadın 4 gözaltı
Termal villaya fuhuş operasyonu: 2’si kadın 4 gözaltı
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.