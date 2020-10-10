Hatay'daki Yangınla İlgili Şüpheliler Gözaltında

Hatay’da Cuma günü ormanlık alanda çıkan yangın İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrarken yetkililer kundakçılık iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında şüphelileri gözaltına aldı.

Kentin Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Fatih ve Sarımazı mahallelerinde de yerleşim yerlerinin zarar görmesine neden olan yangınla ilgili olarak Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Valilik açıklamasında ayrıca sabotaj ihtimali göz önünde bulundurularak yürütülen soruşturma sonucunda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı aktarıldı.

Valilik, farklı noktalarda çıkan ve bölgede bazı mahalle sakinlerinin önlem amaçlı tahliye edildiği yangını söndürme çalışmalarına komşu belediyelerden de yardım geldiğini belirtti. Açıklamada, “İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Yetkililer, İHA’ların da devreye sokulduğunu ancak yangının “zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle” henüz söndürülemediğini aktardı.

