VİDEO

Hatay'dan acı haber geldi; 180 gün sonra kızı ve torununun cenazesine ulaştı

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Hatay’ın Antakya ilçesinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans'ta yaşayan öğretmen Biray Beşerikli (35) ile kızı Nazende Dila Açıkgöz’den (6) deprem gününden sonra haber alınamadı. 17 gün boyunca enkaz başında bekleyen ve kızı ile torununun bulunması için DNA testi veren Mehmet Beşerikli (63), depremden 180 gün sonra DNA eşleşmesi ile hayatını kaybeden kızı ve torununun mezar yerini öğrendi. Aldığı telefonun ardından heyecanlandığını belirten Beşerikli, "O an için dünyanın en mutlu insanıydım. Hem buruk sevinç hem üzüntü var. Hepsini bir arada yaşıyorum” dedi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Bir hediye de Aysu Türkoğlu'ndan! Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçerek adını bir kez daha tarihe yazdırdı 03:42

Gaziosmanpaşa'da dükkan basıp çalışanı hastanelik ettiler 01:38

Babasından daire talebi reddedilen genç kadın çılgına döndü 02:19

Hatay'dan acı haber geldi; 180 gün sonra kızı ve torununun cenazesine ulaştı 06:03

Bahçelievler’de günlük kiralık dairede öldürüldü, cesedi apartman boşluğunda bulundu 00:58

Türkiye semaları hafta sonunda meteor yağmuru ile aydınlanacak 04:38

Anafartalar Muharebelerinde şehit olan Yarbay Halit Bey’in şehit olduğu alan tespit edildi 07:18

'Tapulu yerim' dediği asfalt yolu kepçe ile kazdırarak kapattı: "Benim arazim işgal altında" 03:05

İstanbul’da çifte silahlı saldırı kamerada: Yürürken saldırıya uğradı 00:55

Eşine destek olmak için geldiği dükkanda kebap ustası oldu: "Annem gibi yapanı asla bulamazlar" 03:17

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Bir hediye de Aysu Türkoğlu'ndan! Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçerek adını bir kez daha tarihe yazdırdı

Bir hediye de Aysu Türkoğlu'ndan! Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçerek adını bir kez daha tarihe yazdırdı

Gaziosmanpaşa'da dükkan basıp çalışanı hastanelik ettiler

Gaziosmanpaşa'da dükkan basıp çalışanı hastanelik ettiler

Babasından daire talebi reddedilen genç kadın çılgına döndü

Babasından daire talebi reddedilen genç kadın çılgına döndü

Hatay'dan acı haber geldi; 180 gün sonra kızı ve torununun cenazesine ulaştı

Hatay'dan acı haber geldi; 180 gün sonra kızı ve torununun cenazesine ulaştı

Bahçelievler’de günlük kiralık dairede öldürüldü, cesedi apartman boşluğunda bulundu

Bahçelievler’de günlük kiralık dairede öldürüldü, cesedi apartman boşluğunda bulundu

Türkiye semaları hafta sonunda meteor yağmuru ile aydınlanacak

Türkiye semaları hafta sonunda meteor yağmuru ile aydınlanacak

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.