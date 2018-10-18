Hatay'dan Gaziantep'e getirdiği uyuşturucuyla yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, il dışından uyuşturucu temin ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında S.Z'nin Hatay'dan temin ettiği uyuşturucuyu hafif ticari aracıyla Gaziantep'e getireceği bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, uzun süren takip sonucunda söz konusu şüphelinin aracını ilçeye bağlı Serinevler Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 251 gram metamfetamin ile 3 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü S.Z'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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