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Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

Çeşitli birliklerden Hatay’a gönderilen tanklar, Kırıkhan ilçesine ulaştı.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından daha önce demir yolu ile Hatay’ın İskenderun ilçesine ulaştırılan tanklar, geniş güvenlik önlemi altında Kırıkhan ilçesinde bulunan askeri birliğe ulaştırıldı.Tankların gün içerisinde Suriye sınırında bulunan askeri birliklere sevk edileceği öğrenildi.

Çeşitli birliklerden Hatay’a gönderilen tanklar, Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından daha önce demir yolu ile Hatay’ın İskenderun ilçesine ulaştırılan tanklar, geniş güvenlik önlemi altında Kırıkhan ilçesinde bulunan askeri birliğe ulaştırıldı.
Tankların gün içerisinde Suriye sınırında bulunan askeri birliklere sevk edileceği öğrenildi.

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor
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