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Hatay'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (KIRIKHAN)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 15:39 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna olası operasyonu öncesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor.

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna olası operasyonu öncesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Bugün 10 askeri araç, Kırıkhan'dan geçerek Suriye sınırına gitti. TSK'nın Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik olası operasyonu öncesinde, birliklerinden yola çıkan askeri araçlar konvoy halinde, Kırıkhan'a geldi. Bugün saat 12.30 sıralarında gerçekleştirilen sevkiyatta 10 askeri araç, Kırıkhan'dan, konuşlandırılacakları Kilis ve Şanlıurfa sınır hattındaki askeri birliklere doğru hareket etti.

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