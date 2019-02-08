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Hatay'dan yola çıkan askeri konvoy Kilis'te

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 20:35 | Son Güncelleme

SURİYE'de görev almak için Hatay'dan yola çıkan Bolu Komando Tugayı'na bağlı askerler ve zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı.

Hatay'dan yola çıkan askeri konvoy Kilis'te

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE'de görev almak için Hatay'dan yola çıkan Bolu Komando Tugayı'na bağlı askerler ve zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı.
Hatay'da konuşlu Bolu Komando Tugay'ına bağlı asker ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen konvoydaki askerlerin Suriye'de Tel Rıfat bölgesine sevk edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Hatay'dan yola çıkan askeri konvoy Kilis'teHatay'dan yola çıkan askeri konvoy Kilis'teHatay'dan yola çıkan askeri konvoy Kilis'teHatay'dan yola çıkan askeri konvoy Kilis'te

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