Hatay'ın Altınözü ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Rifat Sarı kazandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Rifat Sarı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Rifat Sarı 16 bin 533, Saadet Partisi adayı Mehmet Yüksek 9 bin 322, BTP adayı Hasan Mutlu 198 oy aldı.

-Sarı'nın özgeçmişi-

01.01.1972 yılında Altınözü ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Altınözü'nde tamamladı. 1990-1992 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Niğde Meslek Yüksek Okulu İşletmecilik Bölümünden mezun oldu. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Siyasi hayatı 2001 yılında kurulan AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulunda kurucu üye olarak başlayan Sarı, sonrasında merkez ilçe ve il yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Altınözü belediye başkanı olarak seçildi. Orta derece İngilizce ve iyi derece Arapça bilen Sarı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

