IHAAW192725-ASA/25-01-2019

- Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

25.01.2019 19:27:25 TSI

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