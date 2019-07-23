Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Hatay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığının güvencesidir. Hatay, Türkiye'nin bölge gücü olmasının anahtarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Feyzioğlu mesajında, kadim bir kent olan Hatay'ın gerçek anlamda "medeniyetlerin beşiği" olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün Hatay'a önem vermesinin bir çok sebebinin bulunduğunu kaydeden Feyzioğlu, "Hatay'ın, vatanın parçası olarak tescillenmesi, hiç kuşkusuz Anadolu kültürünün zenginliğini koruması ve gelişmesi için paha biçilmez değerdedir. Ancak Gazi'yi, Hatay'ı son döneminin en önemli meselesi yapmaya zorlayan sebep sadece bu değildir. Hatay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığının güvencesidir. Hatay, Türkiye'nin bölge gücü olmasının anahtarıdır." ifadesini kullandı.

Hatay'ın Doğu Akdeniz'deki Türk varlığı açısından vazgeçilmez öneminin, Karpaz Burnu ile düşünüldüğünde daha açık bir şekilde görüldüğüne işaret eden Feyzioğlu, "Kıbrıs'ın Karpaz Burnu ile Körfez arasında kalan bölge, muhtemelen petrol ve doğal gaz yatakları açısından Kıbrıs'ın güneyinde kalan alandan bile daha zengindir. Nitekim bu yüzden Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'ın Türkiye'ye dayatmaya kalkıştığı her planda Karpaz'ın Rumlara verilmesi vardır." değerlendirmesini yaptı.