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Hatay’ın Erzin ilçesinde orman yangını

25.02.2021 19:30 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Erzin ilçesinde orman yangını çıktı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin kıs sürede olay yerine gelerek yaptığı müdahalede yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Erzin ilçesine bağlı Kumluca Yayla yolu Hazartepe mevkiinde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri yangın büyümeden kontrol altına alırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili araştırma başlattı.

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