Hatay'ın İskenderun İlçesinde Patlama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlamada iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir’’ dedi.

Erdoğan, ‘‘Hem sınırlarımızın içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz’’ diye yazdı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, olayın ardından yaptığı açıklamada, “İskenderun'a inen bu iki terörist, güvenlik birimlerimizin Amanoslar'da sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta Payas'taki kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı. Peşinden İskenderun çevre yolunda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdı. Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi ve kendisini patlattı. İkinci terörist güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi.” dedi.

Hatay Valisi, “Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır" diye konuştu.