Hatay'ın İskenderun İlçesinde Patlama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlamada iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir’’ dedi.
Erdoğan, ‘‘Hem sınırlarımızın içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz’’ diye yazdı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, olayın ardından yaptığı açıklamada, “İskenderun'a inen bu iki terörist, güvenlik birimlerimizin Amanoslar'da sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta Payas'taki kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı. Peşinden İskenderun çevre yolunda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdı. Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi ve kendisini patlattı. İkinci terörist güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi.” dedi.
Hatay Valisi, “Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır" diye konuştu.
Vali Doğan, 22 Ağustos’ta 3, 18 Ekim’de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini; 19 Ekim’deyse bir teröristin ele geçirildiğini bir diğerinin öldürüldüğünü hatırlattı.
Olayda can kaybı olmadığını belirten Hatay Valisi, hayati tehlikesi olmayan hafif yaralılar olduğunu kaydetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter’dan yaptığı açıklamada iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bölgeden gelen görüntülerde çok sayıda ambulans ve polis ekibinin olay yerine gittiği görüldü. Yetkililer bölgede incelemelerde bulundu ve teröristlerin kullandığı sanılan terk edilmiş bir araçta parmak izi incelemesi yaptı.
Öte yandan Fransa büyükelçiliği tarafından paylaşılan Twitter mesajında ‘‘Uluslararası ve yerel gelişmeler doğrultusunda Türkiye’de yaşayan ya da buraya uğrayan Fransızların seyahatleri sırasında son derece dikkat göstermeleri ve kamuya açık alanlarda toplantı ve gösterilerden kaçınmaları tavsiye edilir’’ denildi.
ABD Büyükelçiliği de 23 Ekim tarihinde, Türkiye’de yaşayan ABD vatandaşlarına yönelik terör saldırısı olabileceğine ilişkin güvenlik uyarısı yayınlamıştı. Bu kapsamda Amerika’nın Türkiye’deki tüm diplomatik temsilciliklerindeki vize işlemleri askıya alınmıştı.
ABD Büyükelçiliği’nin internet sitesinde yer alan güvenlik uyarısında, Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği ve başkonsoloslukları ile İstanbul’da yaşayan ABD vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşlarına yönelik potansiyel terör saldırısı, kaçırma gibi saldırı girişimi olabileceği yönünde güvenilir istihbarat alındığı kaydedilmişti.
Türkiye’de yaşayan ABD vatandaşları ve yabancı uyruklulara bu süreçte kalabalık gruplardan uzak durmaları, yabancıların bulunduğu yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edilmişti.