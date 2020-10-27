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  4. Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama: Erdoğan operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini tebrik etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama: Erdoğan operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini tebrik etti

27.10.2020 00:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir" dedi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Amanos Dağları'ndan gelen iki teröristin takip edildiğini, birinin kendisini patlattığını, diğerinin etkisiz hale getirildiğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenledikleri operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir" dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1320832384389042176

https://twitter.com/RTErdogan/status/1320832950464897025

Soylu: Aferin kahramanlarımıza

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine atfen "Aferin kahramanlarımıza" dedi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1320814897450651648

İskenderun'da neler yaşandı?

Pazartesi günü Hatay'ın İskenderun ilçesinin merkezindeki Fener Caddesi'nde Pac Meydanı yakınlarında patlama meydana geldi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Amanos Dağları'ndan gelen iki teröristin takip edildiğini, birinin kendisini patlattığını, diğerinin etkisiz hale getirildiğini" söyledi.

Rahmi Doğan, "Bugün itibarıyla Amanos Dağları'nda PKK terör örgütü imha edilmiştir. Bunu gönül rahatlığı içerisinde söylemek istiyorum. Güvenlik birimlerinizi tebrik ediyorum, herhangi bir can kaybı olmadan neticeyi aldılar, Birkaç yaralı var, bunların hayati tehlikesi bulunmamakta" dedi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre, polis ekipleri, Payas'ta bir uygulama noktasına saldırı girişiminde bulunan iki kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. Ardından otomobildekilerle polisler arasında çatışma çıktı, araçta patlama meydana geldi. İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve iki kişi yaralandı. Araçtakilerden biri patlamada öldü, kaçan diğeri güvenlik güçlerince öldürüldü.

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fener Caddesi, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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