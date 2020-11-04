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Hatay'ın İskenderun ilçesinde PKK'lı 2 teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde PKK'lı 2 teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
HATAY
HABERLERİ
|
04.11.2020 18:36 |
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde PKK'lı 2 teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.