- Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı.

IHAAW171607-ASA\/22-02-2019 \n- Hatay\u2019\u0131n Reyhanl\u0131 il\u00e7esinde 53 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi iki ayr\u0131 bombal\u0131 sald\u0131r\u0131n\u0131n firari san\u0131klar\u0131ndan Aykan Hamurcu tutukland\u0131. \n22.02.2019 17:16:07 TSI\nNNNNPARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerYolcu minib\u00fcs\u00fc bi\u00e7erd\u00f6vere \u00e7arpt\u0131: 21 yaral\u0131Hayvan h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcml\u00fcs\u00fc, kasapta \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken yakaland\u0131
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