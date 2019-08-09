Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri bölgede evleri tahliye işlemlerine başladı.

Hatay\u2019\u0131n Reyhanl\u0131 il\u00e7esinde bulunan askeri m\u00fchimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri b\u00f6lgede evleri tahliye i\u015flemlerine ba\u015flad\u0131.Art\u0131k oraya oturmak yasak! \u0130\u015fte cezas\u0131300 polis barlar soka\u011f\u0131na girip \u00fcnl\u00fc mekanlar\u0131 didik didik arad\u013116 ya\u015f\u0131ndaki a\u011fabey, 6 ya\u015f\u0131ndaki karde\u015fini trakt\u00f6rle ezdi
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